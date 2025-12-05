Башкирская этно‑группа Ay Yola и Алсу презентовали совместную песню

Звезды перепели известную народную композицию «Ай, былбылым»

Этно-группа Ay Yola из Уфы завершила 5 декабря первый гастрольный тур и презентовала новую песню, записанную с Алсу, сообщает портал Башинформ.ру.

«Ай, былбылым» считается одной из самых известных народных песен. Теперь она получила современное звучание. Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках.

По словам артистов, эта песня связана с эпосом «Урал-батыр». Поющий обращается к соловью, который считается мудрым хранителем тайн. А рядом течет Агидель. В эпосе это не просто река, а живой образ сына Урал-батыра.

«Задушевная мелодия этой композиции уже много поколений находит отклик в сердцах людей. Она стала любимой народной песней и в Башкортостане, и в Татарстане», — говорят музыканты.