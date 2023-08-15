«Барби» выйдет в челябинских кинотеатрах с 9 сентября

Премьеру главного кинохита 2023 года снова сдвинули

Новая дата премьеры «Барби» в Челябинске — 9 сентября. Первым картину начнет крутить «Мягкий кинотеатр». До этого премьеру назначали на 21 сентября.

Изначально розовую комедию с Марго Робби и Райаном Гослингом планировали привезти еще в августе (предположительно, из Армении). Но не сложилось. Релиз сдвинули на 7 сентября, потом совсем отбросили — на 21-е число.

Ни в одном из кинотеатров России официальную версию еще не крутили. Только некоторые прокатчики, не вытерпев, стали пускать пиратскую экранную копию. Причем одновременно в разных регионах.

Билетов в продаже пока нет. Другие кинотеатры Челябинска премьеру еще не анонсировали.