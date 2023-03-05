Автор бестселлера «Сердце Пармы» Алексей Иванов приедет в Магнитогорск

Писатель расскажет о своей новой книге

17 марта в Магнитогорск приедет известный российский писатель Алексей Иванов. Местные жители смогут не только задать интересующие их вопросы автору бестселлера «Сердце Пармы», но и обсудить с ним его новую книгу «Бронепароходы», а также взять автограф. Соответствующая информация размещена на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча с автором таких романов, как «Географ глобус пропил», «Золото бунта» и «Тобол» состоится в Центральной городской библиотеке им. Б. Ручьева в 17:30. Алексей Иванов расскажет гостям мероприятия о том, как он создавал свой новый исторический роман «Бронепароходы», который вышел в январе этого года и повествует о российском речном флоте во время Гражданской войны. Критики уже успели высоко оценить новую работу современного писателя.

Кроме того, автор готов ответить на любые интересующие магнитогорцев вопросы. В финале встречи все желающие смогут взять у писателя автограф.

Алексей Иванов уже приезжал в Магнитогорск в 2019 году. Тогда пообщаться с автором могли гости Всероссийского форума «Антропология города: культурный код».

Возрастное ограничение: 16+