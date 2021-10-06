Автобусную остановку в Сатке украсили авторской мозаикой

Над полотном работали две художницы из Москвы

На остановке «П. Первомайский» в Сатке завершили работу по созданию мозаики. Две художницы из Москвы — Мария Волохонская и Мария Ларичева — три недели трудились над полотном, собирая из кусочков магнезита, доломита и брусита рисунок. Проект осуществился при поддержке фонда «Собрание».

Полотно разделили на две части, каждая художница работала с рисунком на своей стороне. Получилось два разных сюжета, иллюстрирующих связь природы и человека. Маша Ларичева выкладывала девушку на качелях, Мария Волохонская — велосипедиста с гусем в руках.

«Они словно стремятся навстречу друг другу. И создается ощущение раскрытой книги или ширмы», — комментируют девушки.

Напомним, что Марии не первый раз работают в Сатке. Несколько лет назад девушки приезжали в город, чтобы вместе украсить мозаикой остановочные комплексы старой части города и Западного района. Как отмечают художницы, они обычно работают порознь — объединиться им предложили только в Сатке.