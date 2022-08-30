Авангардист Лев Гутовский устроит звуковую инсталляцию в челябинском музее

Лидер Нового художественного ансамбля посвятил перформанс абстракционисту Вадиму Шмыгину

До 1 сентября в Челябинском музее изобразительных искусств проходит выставка Вадима Шмыгина «От реальности к символу». В знак уважения к художнику 30 августа челябинский авангардист Лев Гутовский вместе с Новым художественным ансамблем устроит в зале экспозиции абстрактную звуковую инсталляцию.



Свой проект художник-постмодернист назвал «Devotio Moderna, или Музыка для тех, у кого есть время и деньги». Это часовой живой аудиоперформанс.

Музыка Нового художественного ансамбля — абстрактная смесь эмбиента и шумного индастриала с гитарами и барабанами. От многих композиций НХА становится некомфортно из-за грохота, скрежета и металлического звона, который и создает основную мелодию.

Это не первое сотрудничество Гутовского с музеем искусств. Он, совместно с органистом Владимиром Хомяковым, играл в картинной галерее оперу Василия Кандинского «Желтый звук». А в июле в галерее устроили выставку авангардиста «Из ниоткуда в никуда».

Начнется авангардное музыкальное представление 30 августа в 18:00 в зале экспозиции «От реальности к символу» Вадима Шмыгина. Вход по билету на выставку — 200 рублей.