Артисты Луганска выступят с концертами в пяти городах Челябинской области

В Челябинске мероприятие пройдет 10 июня

В пяти городах Челябинской области выступят музыканты из Луганского театра на Оборонной. В Челябинске, в Концертном зале Прокофьева, 10 июня они исполнят советские патриотические песни.



Выступления пройдут в рамках уникального музыкально-патриотического проекта «Плечом к плечу». Концерты запланированы также в Сатке, Троицке, Миассе и Озерске.

13 июня в Зале органной и камерной музыки «Родина» состоится творческая встреча учащихся школ искусств Челябинской области с музыкантами Луганского академического музыкально-драматического театра, а также заслуженным работником культуры ЛНР Сергеем Покрасеном и дирижером Еленой Скрипниченко.