Артисты Челябинского театра оперы и балета показали уличный спектакль в День города

Ребята выступили перед горожанами в обычной одежде

Сегодня, 10 сентября, в День города Челябинский театр оперы и балета решил устроить уличный спектакль в честь праздника. Смотрите в фоторепортаже ИА «Первое областное», что из этого получилось.







Артисты театра в самой обычной одежде вышли на площадку перед театром в 17:00 и показали зрителям уличный спектакль «Кто-то сказал мне». Представление длилось всего 20 минут, однако за это время молодой состав труппы успел впечатлить горожан.







«Они танцевали без пачек и бархатных камзолов, прямо в джинсах и кофтах. Но балетные па и прыжки безупречны!»— восхитился наш корреспондент.

Зрители, которые собрались посмотреть выступление прямо на ступеньках театра, остались в восторге и долго аплодировали артистам.