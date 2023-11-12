Артисты Большого театра показали в Челябинске балет «Коппелия»

Спектакли прошли в рамках Соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и главным театром страны

Два дня подряд на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Михаила Глинки с огромным успехом шел балет Лео Делиба «Коппелия», который в столицу Южного Урала привели артисты Большого театра. Спектакли прошли в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета. Общественный деятель и основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер рассказала журналистам о том, что шедевр мировой классики в Челябинске показали благодаря Соглашению региона с Большим театром о взаимном сотрудничестве.

«Три часа красоты, прекрасной музыки и балета, и это стало возможным благодаря тому, что пять лет назад Челябинская область заключила соглашение с Большим театром о взаимном сотрудничестве. И уже пять лет подряд главный театр нашей страны приезжает к нам с гастролями. И каждый житель Челябинской области, не выезжая за ее пределы, может попасть на гастроли Большого театра. За два дня они дали три спектакля! Большое им спасибо за такую продуктивность»,— сказала Ирина Текслер.

Балет «Коппелия», который впервые был поставлен на парижской сцене в 1870 году, повествует о любви молодого человека к кукле. И из-за этого безумства парень едва не теряет свою невесту! Спектакль поставил прославленный в те времена хореограф Артюр Сен-Леон, причем незадолго до своей смерти. В основу легла новелла модного тогда во Франции Эрнеста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек», повествующая о куклах и мастере Коппелиусе. Постановка сразу же полюбилась зрителям и со временем стала мировой классикой.

Кстати, буквально через неделю на сцене Большого театра в Москве выступят артисты Челябинского театра оперы и балета с постановками «Бал-маскарад» и «Корсар».

Гастроли проходят в рамках Соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России. Партнером гастролей выступает Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ», реализующая государственную программу «Большие гастроли».