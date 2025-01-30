Артистка Певчая представит Челябинскую область на международном конкурсе

Она выступит в вокальном телепроекте «Звезда»

Певица Елена Межова из города Снежинска прошла кастинг в международный вокальный проект «Звезда». Она представит Челябинскую область в первом в истории конкурсе, где примут участие все 89 регионов России. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

Елена выступает в жанре фолк под псевдонимом Певчая. В своих работах она объединяет русские народные песни с электро- и поп-музыкой. Она является резидентом арт-кластера «Таврида», победителем Международного фестиваля этнической культуры «RUS_СВЕТ», Дельфийских игр и Российской студенческой весны, дважды обладателем премии президента РФ.

«Сейчас уже вовсю идут съемки, скоро состоится эфир с моим конкурсным выступлением. Уже снят профайл — рассказ обо мне как об артисте и о том, что я представляю Челябинскую область. Помимо решения жюри, будет народное голосование, то есть вы сможете меня поддержать и проголосовать за Челябинскую область», — рассказала певица в соцсетях.

Конкурс будут транслировать на федеральном канале «Звезда» (16+). Его цель — показать творческий потенциал исполнителей разных, даже самых отдаленных, регионов и познакомить россиян с самобытностью народов.