Арт-сквер в Челябинске украсят любительскими снимками туристов в Аркаиме

Принять участие в фотоконкурсе могут все желающие

В марте в челябинском Арт-сквере, расположенном на набережной реки Миасс, откроется фотовыставка к 30-летию основания музея-заповедника «Аркаим». Там можно будет увидеть фотографии не только профессионалов, но и любителей, которые когда-либо посещали Страну городов. В связи с этим объявлен конкурс, по результатам которого выберут 32 лучшие фотографии, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо загрузить сделанные на Аркаиме фотографии в специальный альбом на странице музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте». Лучшие работы определят не только организаторы конкурса, но и сами пользователи путем онлайн-голосования.

«Когда посреди снежной морозной зимы смотришь на залитые июльским солнцем пейзажи Аркаима, это не только согревает, но и вдохновляет. Мы решили, что в наш юбилейный год нужно дать возможность нашим гостям показать Аркаим таким, каким видят его они — те, для кого мы работаем», — сказала начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Аркаим» Валентина Милованова.

Целью проекта является показать все богатство культурного наследия заповедника.

А в конце февраля в «Таганай-холле» в Челябинске пройдет первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», посвященный загадочной жизни наших предков на Аркаиме.