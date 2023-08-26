Арт-фестиваль «Неискусственно» проходит на набережной реки Миасс в Челябинске

Мероприятие собрало огромное количество участников

Сегодня, 26 августа, в Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс проходит арт-фестиваль «Неискусственно». На площадке — ожившие картины знаменитых художников, лекции, мастер-классы, русское и французское кафе, продажа картин местных художников и многое другое, передает журналист ИА «Первое областное».

Фестиваль, посвященный живописи конца XIX и начала XX веков, открылся перформансами с ожившими картинами. Тут и «Офелия», и «Рене Магритт», и «Купание красного коня». Повсюду инсталляции и стенды с их описанием.

Попробовать себя в качестве художника могут все желающие участники фестиваля. А их сегодня очень много: тут и маленькие дети, которые впервые взяли в руки кисти, и элегантные пожилые дамы в авторских манто, будто сошедшие с картин знаменитых художников. Все они либо рисуют на холстах, либо принимают участие в мастер-классах по росписи кружек, сумок-шопперов и многого другого. Мест на всех желающих не хватает, и люди резервируют их заранее.

Проходят на площадке фестиваля и интересные лекции. Обсуждают психологическое проявление через творчество, развитие нейросетей, проекты арт-резиденций и многое другое. Участие во всех активностях бесплатное.

Кроме того, все желающие могут приобрести картины местных художников. Написаны они в разных стилях, а стоимость доходит до 10 тысяч рублей.



Завершится фестиваль в 23:00. Так что у тех, кто еще сегодня не побывал на фестивале, есть время.

Возрастное ограничение: 12+