Арт-директор парка Горького, преподаватель креативных индустрий Института бизнеса и дизайна (Москва) Алексей Баранов подключится по видеосвязи. Он расскажет челябинцам, как функционирует дирекция парка, как распределяются обязанности, какие проекты удалось реализовать, с какими трудностями столкнулись и как их преодолели.
Жизнь большого общественного пространства рассмотрят как с событийной стороны, так и с хозяйственной: кто должен создавать события и как происходит обслуживание и содержание объекта. Этой лекцией челябинский Дом архитектора завершает цикл о благоустройстве большого города.
Вторым лектором выступит глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, при участии которого были реализованы десятки объектов благоустройства в центре города.
Вход свободный, начало в 16:30. Дом архитектора обещает и онлайн-трансляцию.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня