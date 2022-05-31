Арт-директор Парка Горького выступит в челябинском Доме архитектора

Заключительная лекция цикла о благоустройстве «Наполнение» состоится сегодня, 31 мая

Арт-директор парка Горького, преподаватель креативных индустрий Института бизнеса и дизайна (Москва) Алексей Баранов подключится по видеосвязи. Он расскажет челябинцам, как функционирует дирекция парка, как распределяются обязанности, какие проекты удалось реализовать, с какими трудностями столкнулись и как их преодолели.



Жизнь большого общественного пространства рассмотрят как с событийной стороны, так и с хозяйственной: кто должен создавать события и как происходит обслуживание и содержание объекта. Этой лекцией челябинский Дом архитектора завершает цикл о благоустройстве большого города.



Вторым лектором выступит глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, при участии которого были реализованы десятки объектов благоустройства в центре города.



Вход свободный, начало в 16:30. Дом архитектора обещает и онлайн-трансляцию.



