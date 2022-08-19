Археологический комплекс «Синташта» обустроят для туристов в 2023 году

Деньги выделили из президентского гранта

Археологический комплекс «Синташта» на территории заповедника «Аркаим» реабилитируют и оснастят туристической инфраструктурой на деньги из президентского гранта, сообщили в пресс-службе «Аркаима».



«Синташта» — это комплекс археологических памятников 21—18 веков до нашей эры. Находится в 19 километрах от поселка Бреды и в 50 километрах от «Аркаима». Именно с «Синташты» началось изучение «Страны городов» — условной территории, на которой найдены древние городища. Здесь расположен единственный в Южном Зауралье монументальный курган эпохи поздней бронзы — Большой синташтинский курган.



«Общая стоимость работ по развитию “Синташты” при условии софинансирования — более 4 миллионов рублей. Большую часть составил президентский грант», — отметили в пресс-службе «Аркаима».

Проект рассчитан до 2023 года. За это время на территории комплекса создадут модели двух погребальных сооружений бронзового века в натуральную величину, запустят новый экскурсионный маршрут, выровняют рельеф после многочисленных археологических раскопок, сообщило федеральное издание ТАСС.



В работе примет участие заповедник «Аркаим», сотрудники которого составили костяк команды проекта.

