Аркаимская «Крынка» наполнится звездами

Три ярчайших события фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала

IV Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка» состоится 13 августа на территории заповедника «Аркаим». Событие призвано показать богатство традиций современных народов, населяющих Челябинскую область.



Фестиваль пройдет на площадке исторического парка заповедника «Аркаим», посвященной XVIII—XIX векам, между памятником промышленной архитектуры Варшавской мельницей и этнографическим музеем «Усадьба оренбургского казака». Мероприятие проводится заповедником «Аркаим» при поддержке министерства культуры Челябинской области и нацпроекта «Культура».



Помимо привычных мастер-шоу по приготовлению различных блюд по старинным рецептам и реконструкций военных событий XVIII—XIX веков, в программе фестиваля этого года особенно выделяются три события.



Первое и, пожалуй, самое ожидаемое для гастрономического фестиваля — огромное пирожное в виде древнего поселения Аркаим. Челябинская кондитерская фабрика «Южуралкондитер» изготовит и привезет бисквитное пирожное-мерендинку размером 1,1 метра на 1,1 метра с глазурным изображением архитектурного плана Аркаима и со специально разработанной для фестиваля «Крынка» начинкой. Попробовать пирожное смогут все гости фестиваля, дегустация начнется в 14:00 у мельницы.



Второе событие — выступление московского «Театра вкуса» вместе с Петровским деревенским театром. «Театр вкуса» — это творческая лаборатория, которая занимается поиском гармонии между театральным искусством и гастрономией. Актеры театра занимаются поиском вкусного в совершенно разных вещах: в литературе, музыке, в живом общении. На фестивале театр покажет свой фирменный спектакль «Фермерские байки» — один день из жизни рынка, на который съехались фермеры из округи. Спектакль начнется в 19:00 в амфитеатре у подножия горы Лысой («Шаманки»). Гремящие на всю столицу, собирающие аншлаги и восторженные отзывы артисты «Театра вкуса» впервые приедут в Челябинскую область.



Третье событие, ради которого на фестиваль приедет немало гостей, — концерт легендарной группы UZORITSA, что уже несколько десятилетий радует поклонников фолк-музыки своим творчеством. Современный состав группы уже успел сорвать немало оваций на многих российских площадках и, по заверениям критиков, сделал жанр снова популярным. Традиционные напевы в сочетании с удивительными голосами под аранжировку современной электронной музыки никого не оставят равнодушными. Концерт начнется в 20:00 в амфитеатре у подножия горы Лысой («Шаманки»).



Отметим, что и природа подготовила для всех гостей фестиваля особенный подарок. В ночь с 12 на 13 и с 13 на 14 августа ожидается пик метеоритного потока Персеид — небо будет освещаться всполохами «падающих звезд». До 160 метеоров в час, по словам астрономов, будет сгорать в атмосфере Земли. И степи заповедника «Аркаим», пожалуй, одно из лучших мест для наблюдения этого удивительного явления.

