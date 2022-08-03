Аркаим стал самой популярной достопримечательностью Челябинской области. В общероссийском рейтинге «Яндекса» заповедник занял 24-е место среди культурных объектов России. Об этом сообщает руководство сервиса «Яндекс. Путешествия».

Аналитики отметили, что в нашем регионе популярны памятники и театры, в то время как в других городах России лидируют музеи. В десятку самых частых поисковых запросов по части культурных объектов Челябинской области вошли:

  1. Аркаим.
  2. Памятник «Тыл — фронту».
  3. Мегалиты острова Веры.
  4. Челябинский театр оперы и балета.
  5. Мавзолей Кесене.
  6. Городище Синташта.
  7. Памятник Курчатову.
  8. Парк «Алое поле».
  9. Челябинский театр кукол.
  10. Театр «Манекен».

По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», чаще всего в Челябинскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Тюменской областей.