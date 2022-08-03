Аркаим стал самой популярной достопримечательностью Челябинской области

Заповедник занял 24-е место в общероссийском списке поисковых запросов

Аркаим стал самой популярной достопримечательностью Челябинской области. В общероссийском рейтинге «Яндекса» заповедник занял 24-е место среди культурных объектов России. Об этом сообщает руководство сервиса «Яндекс. Путешествия».



Аналитики отметили, что в нашем регионе популярны памятники и театры, в то время как в других городах России лидируют музеи. В десятку самых частых поисковых запросов по части культурных объектов Челябинской области вошли:

Аркаим. Памятник «Тыл — фронту». Мегалиты острова Веры. Челябинский театр оперы и балета. Мавзолей Кесене. Городище Синташта. Памятник Курчатову. Парк «Алое поле». Челябинский театр кукол. Театр «Манекен».

По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», чаще всего в Челябинскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Тюменской областей.