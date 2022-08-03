Аркаим стал самой популярной достопримечательностью Челябинской области. В общероссийском рейтинге «Яндекса» заповедник занял 24-е место среди культурных объектов России. Об этом сообщает руководство сервиса «Яндекс. Путешествия».
Аналитики отметили, что в нашем регионе популярны памятники и театры, в то время как в других городах России лидируют музеи. В десятку самых частых поисковых запросов по части культурных объектов Челябинской области вошли:
- Аркаим.
- Памятник «Тыл — фронту».
- Мегалиты острова Веры.
- Челябинский театр оперы и балета.
- Мавзолей Кесене.
- Городище Синташта.
- Памятник Курчатову.
- Парк «Алое поле».
- Челябинский театр кукол.
- Театр «Манекен».
По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», чаще всего в Челябинскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Тюменской областей.