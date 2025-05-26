«Аркаим» проведет первый «НЕурок географии» для челябинцев

Челябинск присоединяется к всероссийскому проекту Русского географического общества

В среду, 28 мая, Челябинск впервые присоединится к всероссийскому проекту «НЕурок географии». Инициатором выступает музей-заповедник «Аркаим». Акция пройдет на территории городского офиса, сообщает пресс-служба музея.

В рамках акции запланировано сразу три мероприятия. Уникальная экскурсия по территории старинного особняка Юдиной постройки конца XIX — начала XX века, одного из немногочисленных сохранившихся исторических зданий.

Другая экскурсия будет посвящена непосредственно Аркаиму. Посетители не только узнают, как жили древние люди в эпоху бронзы, но и познакомятся с археологическими находками, а также смогут проследить, как менялись города и их культура через века, как происходило развитие градостроительства с древнейших времен до сегодняшнего дня.

Еще одно мероприятие организовано для самых маленьких посетителей. Во дворике особняка будет организован небольшой археологический раскоп, где малыши попробуют себя в роли археологов: откопают и исследуют артефакты.

«Благодаря этой акции у челябинцев будет возможность немного прикоснуться к тому, что ждет их на Аркаиме, чтобы в результате захотеть приехать в заповедник. Мы хотим заявить о своем присутствии в Челябинске более отчетливо и начинаем активно работать в этом направлении», — прокомментировала генеральный директор музея-заповедника Елена Кондрашина.

Просветительский проект «НЕурок географии» — это принципиально новый образовательный формат. В отличие от стандартного школьного урока он превращает процесс познания в занимательное путешествие и увлекательную игру. Основная цель — повышение интереса к географии России в познавательно-развлекательной форме. Впервые акция прошла в 2023 году. Организатором выступает Русское географическое общество.

Напомним, после своего назначения Елена Кондрашина рассказала ИА «Первое областное», в каком направлении будет развиваться музей-заповедник «Аркаим» под ее руководством.