Аркаим проведет «Ночь искусств» в ритме мотоциклов и археологических хитов

В челябинском офисе музея-заповедника пройдет экскурсия в фонды, выставка ретротехники и гитарник с песнями экспедиций

Музей-заповедник «Аркаим» присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств» в своем челябинском офисе, расположенном в 100-летнем особняке Юдиной. Программа мероприятия обещает быть нестандартной: выставка исторических мотоциклов, камерный археологический гитарник и эксклюзивная экскурсия с доступом в фонды, сообщает пресс-служба заповедника.

Как сообщила гендиректор «Аркаима» Елена Кондрашина, в рамках акции также будет подписано соглашение о сотрудничестве с челябинским отделением «Движения Первых».

«Мы познакомим ребят с деятельностью нашего учреждения и пополним наши ряды молодежью. Как раз 3 ноября, в Ночь искусств, проведем для активистов ознакомительную экскурсию по нашему офису», — отметила Елена Кондрашина.

Интерактивная экскурсия по старинному особняку станет центральным событием вечера. Гостям не только расскажут историю здания, но и предоставят редкую возможность побывать в «святая святых» любого музея — в фондах. Все желающие смогут изготовить себе сувенир.





Во дворе особняка развернется выставка мотоциклов разных эпох, предоставленных клубом «Мотоэпоха». Гости смогут сфотографироваться с ретротехникой и пообщаться с владельцами раритетных моделей.

Завершится «Ночь искусств» «археологическим гитарником»: челябинский исполнитель, лауреат премии «Золотая лира — 2025» Василий Деркач исполнит песни, популярные в среде археологов и историков Южного Урала и часто звучащие в экспедициях.