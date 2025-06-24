«Аркаим» получил 3,5 млн на восстановление Синташты

На средства завершат оборудование туристической тропы и начнут изучение кургана

«Аркаим» выиграл грант в размере 3,5 миллиона рублей на развитие Синташтинского археологического комплекса. На эти деньги собираются улучшить парк «Синташта»: модернизировать инфраструктуру и начать проводить археологические исследования.

Фото: пресс-служба «Аркаима»

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника, в ближайшее время начнут работу сразу по нескольким направлениям. Так, до конца года закончат обустройство туристической тропы, установят информационные стенды, благоустроят 32 гектара парка и родник «Пряткины ямы». Второе направление — исследовательское: на Большом Синташтинском кургане возобновят раскопки. Также в «Аркаиме» оформят выставку «Синташта: древнее наследие Южного Урала», начнут снимать ролики об археологии, а для Брединского историко-краеведческого музея создадут реплики экспонатов.

«Районный центр Бреды находится поблизости от Синташты, коллекции находок с этого памятника хранятся в различных музеях страны, однако почти не представлены в самом ближайшем. Мы решили сделать для Брединского музея реплики тех находок, которые были найдены на Синташте», — рассказал замдиректора музея «Аркаим» Юрий Макуров.

«Аркаим» уже третий раз выигрывает гранты на развитие Синташтинского комплекса. До этого были созданы реконструкции курганов и погребальных сооружений, разработана экскурсия «Синташта: мир древних индоевропейцев», обустроена экотропа и территория у родника «Пряткины ямы».