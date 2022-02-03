Аркаим объявил даты проведения фестиваля «Крынка» и карнавала современного искусства

Сотрудники исторического заповедника опубликовали календарь событий на ближайшие полгода

Аркаим за полгода объявил даты проведения фестивалей на территории исторического заповедника. Мероприятия посвящены 35-летию открытия археологического памятника — поселения Аркаим. В календарь включили Всероссийский гастрономический фестиваль «Крынка», акцию «Ночь музеев», карнавал современного искусства «Аркаимское солнцестояние» и фестиваль реконструкции «Пламя Аркаима».



«Ночь музеев», как и в прошлые годы, проводят весной: 14 мая в заповеднике организуют квесты, публичные лекции и ночную прогулку по музею.

20—22 июня состоится карнавал современного искусства «Аркаимское солнцестояние». В программе перформанс «Огненная скульптура», театральные постановки под открытым небом и концерты.

8—10 июля — фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим». В этом году фестиваль посвящен народному театру.

30 июля — VI фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». На нем соберутся реконструкторы быта, вооружения и технологий. На площадке устроят показательные бои, а гостей прокатят на аркаимской колеснице. В этом году фестиваль посвящен бронзовому веку.

13 августа — фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». На фестивале проводят конкурс традиционных блюд, мастер-класс по приготовлению выпечки в русской печи и дегустации.

Стоит отметить, что в 2021 году часть летних фестивалей на «Аркаиме» пришлось отменить из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Точная информация о проведении мероприятий в этом году появится ближе к датам.