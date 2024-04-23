Ансамблю танца «Урал» присвоено звание академического

Коллектив является одним из культурных брендов Южного Урала

Одному из самых известных коллективов Челябинской филармонии — Государственному ансамблю танца «Урал» присвоено звание академического. С этим событием коллектив поздравил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Поздравляю весь коллектив ансамбля с присвоением нового звания. Коллектив, который, без сомнения, является одним из культурных брендов Южного Урала, теперь стал „академическим“. Языком танца участники „Урала“ рассказывают всему миру о нашем крае, его самобытности и традициях. Балетмейстеры-постановщики и режиссеры создают концертные программы, основываясь на знании традиций, истории, этнографии», — говорится в поздравлении.

В мае 2024 года исполняется 15 лет с начала работы детской студии ансамбля. А в 2025 году 45 лет исполнится и самому ансамблю, который отличают уникальная хореография и народные традиции, удаль и экспрессия, мастерство и стать артистов, национальная музыка и красочные костюмы, выполненные по образцам этнической одежды.

Напомним, ранее художественному руководителю ансамбля танца «Урал» Светлане Лукиной было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».