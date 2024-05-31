Ансамбль «Урал» завоевал золото на фестивале в Северной Корее

Жюри высоко оценило выступления южноуральцев

В КНДР прошел Художественный фестиваль дружбы и искусств «Апрельская весна», в котором приняли участие артисты ансамбля танца «Урал». За постановки из «золотого фонда» творческий коллектив удостоился сразу нескольких наград. Как выглядят северокорейские дипломы, показали в Челябинской филармонии.

В этом году фестиваль проходил в онлайн-формате, но это не помешало ансамблю продемонстрировать уникальные постановки, пляски и завораживающие хороводы. За выступление «Возвращение с фронта» студия получила золотой диплом, за номер «Ложкари» — серебряный.





Также ансамбль завоевал приз за создание номера на мотив гимна фестиваля «Апрельская весна» и диплом за участие в фестивале. «За заслуги» был отмечен и директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.