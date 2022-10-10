Ансамбль «Урал» выступил в Московском Кремле

Артистов провожали овациями

В субботу, 8 октября, в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялся гала-концерт Третьего Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые веками». Челябинскую область представили ансамбль танца «Урал» и детская студия ансамбля. Взрослый состав «Урала» выступал в Кремле впервые.

«„Урал“ не просто статусный коллектив, это один из лучших ансамблей танца страны! Уровень хореографической и артистической подготовки, костюмов, постановки номеров — один из самых высоких. Народный артист России Андрис Лиепа, один из членов попечительского совета фонда „Культурный код“, рассказал однажды, что на Урале есть потрясающий ансамбль, который обязательно должен попасть на лучшую московскую сцену. И вот артисты „Урала“ здесь», — отметил продюсер фестиваля «Хранимые веками» Александр Ковалев.

Самое сильное впечатление на зрителей произвел сольный номер Государственного ансамбля «Урал», танец «Бышенька» по мотивам казацких гуляний. Это один из рекордсменов в репертуаре ансамбля: где бы его ни танцевали, благодаря каскадам невероятных трюков, темпу, зажигательной энергетике «Бышенька» имеет успех всюду. В Кремле трюковой финал танца сопровождали несмолкаемые аплодисменты и восторженные крики зрителей, а после зал устроил уральцам овацию.

Хореографию для выступлений ансамбля со звездами ставили худрук «Урала» и детской студии Светлана Лукина и балетмейстер Алексей Разин.

«Площадка Кремля огромная, красивая, но для нас это необычно: мы, конечно, привыкли работать на менее масштабных сценах. Поэтому, готовясь к выступлению, специально арендовали в Челябинске большой спортзал и под размеры сцены Кремлевского дворца переразводили два часа одну только „Бышеньку“. Но все сложилось, мы счастливы! Это статусно и гордо — выступать на концерте в Кремле, с такими звездами! Мне кажется, такой шанс случается раз в жизни», — рассказывает художественный руководитель «Урала» Светлана Лукина.

Телеверсию гала-концерта «Хранимые веками» с участием уральских артистов покажут 4 ноября, в День народного единства, на телеканале «Россия-1».