Ансамбль танца «Урал» исполнил национальный казачий танец, выразив таким образом поддержку Российской армии. Для объединения всех народов нашей огромной страны в социальных сетях была запущена национальная эстафета #Россия_мы. В основе флешмоба — народные танцевальные зарисовки из каждого региона.

Коллектив ансамбля танца «Урал» исполнил на сцене Челябинской филармонии один из своих любимых номеров — игрища уральских казаков «Бышенька». Акцию #Россия_мы запустили донские казаки, которые первыми станцевали в национальных костюмах под народную музыку. За несколько дней с момента запуска флешмоба в нем приняли участие танцоры из 40 российских регионов.