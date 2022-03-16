Ансамбль «Урал» присоединился к танцевальному флешмобу #Россия_мы

Южный Урал присоединился к акции, сняв видеоролик с танцем артистов ансамбля «Урал»

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Ансамбль танца «Урал» исполнил национальный казачий танец, выразив таким образом поддержку Российской армии. Для объединения всех народов нашей огромной страны в социальных сетях была запущена национальная эстафета #Россия_мы. В основе флешмоба — народные танцевальные зарисовки из каждого региона.

Коллектив ансамбля танца «Урал» исполнил на сцене Челябинской филармонии один из своих любимых номеров — игрища уральских казаков «Бышенька». Акцию #Россия_мы запустили донские казаки, которые первыми станцевали в национальных костюмах под народную музыку. За несколько дней с момента запуска флешмоба в нем приняли участие танцоры из 40 российских регионов.