Ансамбль «Ералаш» из Челябинска победил на чемпионате России

Детский танцевальный коллектив из Металлургического района стал лучшим в стране

Вокально-хореографический ансамбль «Ералаш» победил на чемпионате России по народным танцам, который состоялся 21 и 22 февраля в Москве. В чемпионате приняли участие детские и юношеские коллективы со всей страны.



Ребята из заслуженного коллектива Челябинской области ансамбля «Ералаш» при муниципальном Центре детского творчества Металлургического района Челябинска представляли Уральский федеральный округ и победили, завоевав статус чемпиона России по народным танцам.

Как отмечают руководители коллектива, юные танцоры несколько месяцев готовились, оттачивали мастерство и очень рады признанию на российском уровне.