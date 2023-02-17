Анита Цой и «Город 312» выступят на благотворительном концерте в Челябинске

Мероприятие состоится 10 марта во дворце спорта «Юность»

В Челябинске во дворце спорта «Юность» 10 марта состоится благотворительный концерт «Герои нашего времени» для медицинских работников, военнослужащих и их семей. Выступят Анита Цой, поп-рок группа «Город 312» и певец Евгений Кунгуров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и партии «Единая Россия».

Ожидается, что благотворительный концерт «Герои нашего времени» соберет порядка 3700 зрителей. Организатор — благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири». Партнером проекта в Челябинске выступила Челябинская государственная филармония.

Зрителей также ждет программа от танцевальной пары из Азербайджана Эльдара Джафарова и Анны Сажиной.

Также концерты «Герои нашего времени» в поддержку медиков и военных состоятся в Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других городах России.

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