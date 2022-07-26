Яна Крутицких, которая представляет Еманжелинск, заняла первое место в конкурсе талантов и национального костюма. Она прочла стихотворение Сергея Есенина «Гой, ты Русь, моя родная» и спела знаменитые «Валенки». Напомним, Яна учится в Челябинской академии культуры, и вокал – одно из ее увлечений. Кроме того, Яну как модель отметили на конкурсе дизайнеров: в паре с Наталией Павловой из Твери она взяла приз в номинации «Приз зрительских симпатий».Титул «Мисс Россия-2022» отдан студентке Петербургского университета технологий и управления Анне Ленниковой из Оренбурга. На втором месте – Анна Будаева из Чувашии.
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