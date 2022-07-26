Анастасия Софина и Яна Крутицких не вошли в топ-3 конкурса «Мисс Россия 2022»

Яна Крутицких из Еманжелинска победила в конкурсе талантов и национального костюма

Две девушки из Челябинской области прошли в финал конкурса «Мисс Россия-2022» , но почетные титулы им не достались. Студентки Анастасия Софина и Яна Крутицких вошли в ТОП-25 красавиц.

Яна Крутицких, которая представляет Еманжелинск, заняла первое место в конкурсе талантов и национального костюма. Она прочла стихотворение Сергея Есенина «Гой, ты Русь, моя родная» и спела знаменитые «Валенки». Напомним, Яна учится в Челябинской академии культуры, и вокал – одно из ее увлечений. Кроме того, Яну как модель отметили на конкурсе дизайнеров: в паре с Наталией Павловой из Твери она взяла приз в номинации «Приз зрительских симпатий».