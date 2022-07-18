Аналитики VK узнали, какие смайлики популярны у пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Отдельно сформирована статистика по 20 городам России, в том числе и Челябинску.
Как сообщают специалисты, ими учитывались данные за последний год из открытых источников — публичных обсуждений, сообществ, комментариев.
Так, самый популярный смайлик челябинцев — это поцелуй. В «Одноклассниках» горожане отправляют друг другу чаще всего сердечко. У москвичей, кстати, аналогичный результат — только они сердечками закидывают друг друга и во «ВКонтакте», и в «Одноклассниках».
Интересный результат у жителей Екатеринбурга, Самары и Тольятти — первое место по популярности здесь заняли смеющиеся эмодзи. А в Татарстане друг другу шлют «молящиеся руки» — руки, сложенные лодочкой.