Аналитики рассказали, какие смайлики чаще всего используют челябинцы

Исследование провели в честь Дня эмодзи

Аналитики VK узнали, какие смайлики популярны у пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Отдельно сформирована статистика по 20 городам России, в том числе и Челябинску.



Как сообщают специалисты, ими учитывались данные за последний год из открытых источников — публичных обсуждений, сообществ, комментариев.

Так, самый популярный смайлик челябинцев — это поцелуй. В «Одноклассниках» горожане отправляют друг другу чаще всего сердечко. У москвичей, кстати, аналогичный результат — только они сердечками закидывают друг друга и во «ВКонтакте», и в «Одноклассниках».

Интересный результат у жителей Екатеринбурга, Самары и Тольятти — первое место по популярности здесь заняли смеющиеся эмодзи. А в Татарстане друг другу шлют «молящиеся руки» — руки, сложенные лодочкой.