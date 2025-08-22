Американский режиссер снимет фильм о челябинском депутате Госдумы

Картина расскажет о работе Яны Лантратовой в Донбассе в 2014 году

Скотт Риттер снимет фильм о работе челябинского депутата Госдумы Яны Лантратовой. Эксперт международных отношений заявил о намерении написать сценарий и выступить режиссером картины, основанной на реальных событиях. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Яна Лантратова со ссылкой на «Клуб народного единства».

Скотт Риттер побывал в Москве и провел более 45 интервью для проекта по распространению правды о событиях в Донбассе в 2014 году. Рассказ Яны Лантратовой об эвакуации детей из-под обстрелов потряс его больше всего.

Работа над фильмом уже началась: авторы собирают материал и анализируют исторический контекст. В будущем проект планируют представить на крупнейших международных кинофестивалях, включая Каннский кинофестиваль и премию «Оскар».