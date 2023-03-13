Американская киноакадемия вручила премии «Оскар»

В списке номинантов был один-единственный фильм из России



В Лос-Анджелесе вручили премии «Оскар». Жюри киноакадемии определило лучшие фильмы, лучшего режиссера, актеров, художников и кино на иностранном языке.



Лучшим анимационным фильмом кинокритики посчитали «Пиноккио Гильермо дель Торо» (Netflix). Лучший иностранный фильм — «На западном фронте без перемен» (ему же достались призы за работу художника и не только). Документальной лентой года признали проект «Навальный» — провокационный фильм об оппозиционере (* который признан в России иностранным агентом).



Триумфатором церемонии стал фантастический боевик «Все везде и сразу». Из заявленных одиннадцати номинаций картина получила семь: как лучший фильм, за лучшую главную женскую роль, за актеров второго плана, лучшую режиссуру и оригинальный сценарий.



Кассовый «Аватар» Джеймса Кэмерона получил одну статуэтку за графические эффекты. «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом вообще вылетели из списков.



Из российских фильмов в премии была заявлена только документальная короткометражка «Выход». Премий проект не получил. Жюри кинокритиков посчитала, что история Netflix про индийскую семью, которая опекает слоненка — трогательнее. А ведь снятая якутскими режиссерами, картина рассказывает об экологической катастрофе Чукотки и арктического побережья. Камера наблюдает за ученым-отшельником Максимом Чакилевым, который живет в глухой избушке на берегу моря. Видит, как близ хлипкой лачуги в одну ночь вдруг появляются тысячи моржей, как устраивают бойню. Как биолог выгоняет шваброй наглецов, которые ломятся в дверь. А потом ученый бесстрастно фиксирует последствия этого побоища и называет его причины.