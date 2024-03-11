В этом году церемония обошлась без скандалов. Триумфатором стал байопик «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который получил семь наград, включая призы за лучший фильм, режиссуру, мужские роли первого и второго плана.
Лучшим анимационным фильмом кинокритики посчитали «Мальчика и птицу», который снял великий Хаяо Миядзаки. Свой первый «Оскар» мультипликатор получил в 2003 году за мультфильм «Унесенные призраками». Картина «Бедные-несчастные» режиссера Йоргса Лантимоса получила четыре награды, в том числе за дизайн костюмов. Сыгравшую в этой картине Эмму Стоун наградили в номинации «Лучшая женская роль».
Однако есть и обделенные шедевры, такие как «Маэстро» Брэдли Купера и «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе — у обоих фильмов ноль побед. У «Барби» всего одна награда за лучшую песню, но зато зажигательный номер Райана Гослинга под песню I’m Just Ken стал самым запоминающимся моментом мероприятия.
Список всех победителей в номинациях:
Лучший фильм — «Оппенгеймер».
Лучшая актриса — Эмма Стоун, «Бедные-несчастные».
Лучший актер — Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер».
Лучший режиссер — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».
Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные».
Лучший актер второго плана — Роберт Дауни — мл., «Оппенгеймер».
Лучший мультфильм — «Мальчик и птица».
Лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов».
Лучшая документалка — «20 дней в Мариуполе».
Лучшая короткометражка — «Чудесная история Генри Шугара».
Лучший грим и прически/работа художника-постановщика/костюмы — «Бедные-несчастные».
Лучший монтаж/операторская работа/оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер».
Лучшая песня — What Was I Made For?, Билли Айлиш — «Барби».
Напомним, что в прошлом году триумфатором церемонии стал фантастический боевик «Все везде и сразу». Из заявленных одиннадцати номинаций картина получила семь.