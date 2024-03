Американская киноакадемия вручила премии «Оскар‑2024»

Триумфатором стала биографическая картина «Оппенгеймер», которая завоевала 7 наград

В Лос-Анджелесе завершилась 96‑я церемония вручения премии «Оскар». Жюри киноакадемии определило лучшие фильмы, лучшего режиссера, актеров, художников и кино на иностранном языке, сообщают федеральные СМИ.

В этом году церемония обошлась без скандалов. Триумфатором стал байопик «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который получил семь наград, включая призы за лучший фильм, режиссуру, мужские роли первого и второго плана.

Лучшим анимационным фильмом кинокритики посчитали «Мальчика и птицу», который снял великий Хаяо Миядзаки. Свой первый «Оскар» мультипликатор получил в 2003 году за мультфильм «Унесенные призраками». Картина «Бедные-несчастные» режиссера Йоргса Лантимоса получила четыре награды, в том числе за дизайн костюмов. Сыгравшую в этой картине Эмму Стоун наградили в номинации «Лучшая женская роль».

Однако есть и обделенные шедевры, такие как «Маэстро» Брэдли Купера и «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе — у обоих фильмов ноль побед. У «Барби» всего одна награда за лучшую песню, но зато зажигательный номер Райана Гослинга под песню I’m Just Ken стал самым запоминающимся моментом мероприятия.

— «Оппенгеймер».

— Эмма Стоун, «Бедные-несчастные».

— Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер».

— Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».

— Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные».

— Роберт Дауни — мл., «Оппенгеймер».

— «Мальчик и птица».

— «Зона интересов».

— «20 дней в Мариуполе».

— «Чудесная история Генри Шугара».

— «Бедные-несчастные».

— «Оппенгеймер».

— What Was I Made For?, Билли Айлиш — «Барби».

Напомним, что в прошлом году триумфатором церемонии стал фантастический боевик «Все везде и сразу». Из заявленных одиннадцати номинаций картина получила семь.