«Амазонок русского искусства» привезут из Третьяковки в Челябинск

Все полотна выставки принадлежат кисти женщины

В Челябинском музее изобразительных искусств с декабря заработает новая экспозиция, посвященная XX веку в отечественном искусстве и талантливым художницам-женщинам. Все картины прибудут в столицу Южного Урала из Государственной Третьяковской галереи.

Экспозицию назвали «Амазонки русского искусства». Ее будут представлять работы З. Серебряковой, М. Якунчиковой-Вебер и мастеров авангарда Н. Гончаровой, Л. Поповой, О. Розановой, Н. Удальцовой, В. Степановой, А. Экстер, В. Пестель.

«Слово „амазонки“ в названии выставки имеет метафорический смысл. Исходя из того, что „амазонка“ заложена в существе женщины, творящей и участвующей в обновлении мира, этот термин приобретает универсальное значение и означает стремление быть в авангарде своего времени», — поделились в пресс-службе челябинского музея.

Также выставку дополнят работы эпохи «оттепели» и «сурового стиля» (Т. Яблонской, Н. Егоршиной, Л. Мастерковой) и неординарных художников 70-х — 80-х годов (Т. Назаренко, Н. Нестеровой, И. Старженецкой, Т. Насиповой, Е. Романовой, О. Булгаковой).

Выставка откроется через месяц, 18 декабря, и будет работать до 9 марта 2025 года.