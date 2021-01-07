Алексею Текслеру и слабослышащим детям презентовали «Двенадцать месяцев»

В Челябинской области стартовала серия «Рождественских елок» от губернатора

7 января в Челябинском академическом театре оперы и балета имени Глинки прошла премьера мюзикла «Двенадцать месяцев». Это первая в регионе Рождественская елка губернатора для детей. На представлении побывали сам глава региона Алексей Текслер с женой и сыном и митрополит Челябинский и Миасский Григорий.



Как сообщает пресс-служба губернатора, всего за неделю, с 7 по 14 января, рождественские елки во всех муниципалитетах Южного Урала посетят более шести тысяч детей. В оперный театр в праздник Рождества пришли, среди других маленьких зрителей, слабослышащие дети. Специально для них впервые в истории театра был организован сурдоперевод.

«Дорогие ребята, я рад видеть вас здесь на нашей Рождественской елке. Мы верим в чудо, в исполнение желаний. Уверен, что следующий год будет для нас лучше, вы достигнете новых результатов. Желаю, чтобы в наступившем году все были здоровы и счастливы», — обратился к зрителям Алексей Текслер.

Добавим, перед премьерой губернатор и митрополит наградили победителей литературного конкурса «Рождественская сказка».

Все рождественские представления для детей пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил: юных зрителей рассаживают с учетом социальной дистанции, на входе выдают маски и измеряют температуру у посетителей.