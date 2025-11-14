Алексей Текслер с супругой посетили спектакль «Петербургские повести» в Челябинском Молодежном театре

Визит был приурочен к 60‑летнему юбилею театра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина в минувший вечер посетили Челябинский Молодежный театр, где посмотрели спектакль «Петербургские повести». Визит главы региона был приурочен к юбилею театра, которому в этом году исполнилось 60 лет.

Постановка, показанная в этот вечер, создана на основе произведений Николая Гоголя «Нос», «Невский проспект» и «Шинель» и уже получила признание на федеральном уровне. В этом году спектакль стал дипломантом «Золотой маски» в номинации «Драматический театр и театр кукол», а народная артистка РФ Ольга Телякова, исполняющая в постановке роль Акакия Акакиевича, была удостоена премии за лучшую женскую роль.

После окончания спектакля Алексей Текслер лично поздравил актеров и вручил им цветы. Особые слова губернатор адресовал Ольге Теляковой.

«Спектакль очень сложный, у него есть характер и надрыв. Эта награда вами по праву заслужена», — отметил глава региона.

Губернатор и его супруга также поздравили весь коллектив Молодежного театра с юбилеем, пожелали дальнейших творческих и профессиональных успехов.

Также глава региона отметил: успехи в сфере театрального искусства укрепляют позиции Челябинска в борьбе за звание культурной столицы — 2027. Поддержать город и принять участие в народном голосовании можно до 6 декабря на портале «Госуслуги».