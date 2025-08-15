Алексей Текслер призвал южноуральцев поддержать Челябинск в борьбе за новое звание

Голосование за культурную столицу продлится до 16 ноября

Челябинск стал одним из восьми городов-финалистов конкурса на звание «Культурная столица 2027 года». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Теперь финалисты готовят программы, которые будут реализованы в рамках проекта «Культурная столица года». Эти программы будут представлены на торжественной церемонии в Москве в формате зрелищного выступления.

«Звание „Культурная столица“ откроет дополнительные возможности для реализации масштабных культурных мероприятий в регионе. Голосование доступно на портале „Госуслуги“ до 16 ноября. Поддержим Челябинск», — призвал глава региона.

Победитель конкурса будет объявлен 14 декабря на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин выразил благодарность всем жителям региона и учреждениям культуры за активное участие и поддержку в конкурсе.

«Это хорошее достижение для нашего региона и показатель того, что культура Челябинской области объединяет и вдохновляет людей. Продолжаем работать вместе, чтобы сохранить и приумножить культурное наследие нашего края!» — отметил он.

Параллельно с конкурсом на портале «Госуслуги» проводится всероссийское голосование, результаты которого определят победителя в номинации «Народное голосование».