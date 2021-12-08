Алексей Текслер обозначил туристический потенциал Челябинской области

По мнению губернатора, развивать нужно инфраструктуру достопримечательностей и горнолыжное направление

На прямой линии Алексей Текслер поделился мнением о развитии туристического потенциала Златоуста, горнозаводской территории и всей Челябинской области.

Губернатор заявил, что у области большой потенциал, который не раскрыт в полной мере не только для приезжих туристов, но и для местных жителей. Часть достопримечательностей не имеет необходимой инфраструктуры, о некоторых культурных и природных объектах люди просто не знают. В качестве знаковых явлений губернатор перечислил Аркаим, горнолыжные комплексы Магнитогорска, каслинское литье и златоустовскую гравюру. А «Таганай» и вовсе можно назвать одним из лучших национальных парков России.

«Горнозаводская территория и природные достопримечательности требуют инфраструктуры. За счет грантов обустроены две экотропы на гору Косотур. Большой потенциал есть у Уреньги. Мы сейчас делаем дорогу для пеших туристов, велосипедистов и автомобилистов на Черную скалу. А на месте старой военной базы вблизи Таганая появится современный гостиничный комплекс», — перечислил Алексей Текслер.

Отдельный акцент губернатор сделал на развитии Златоуста.

«Что касается имиджа и развития Златоуста, то первые шаги сделаны уже сейчас. Мы отремонтировали 16 километров дорог в черте города — это большой вклад в том числе и в развитие туризма. Исторически город очень красивый, застроенный в центре сталинками. Главную улицу будем приводить в порядок, она обветшала. Хочу подчеркнуть, что подобное внимание будем уделять каждому городу области, чтобы развивать территории и привлекать местных туристов и гостей из других регионов», — уточнил Алексей Текслер.