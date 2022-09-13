Кинокартина «Каш» — дебютная работа 24-летнего режиссера Айсултана Сеитова, снимавшего клипы для Ивана Дорна, Скриптонита, T-Fest’а, J.Cole и Offset. В фильме сыграли российские актеры Александр Паль и Варвара Шмыкова. Картина снята и будет демонстрироваться на казахском языке. В казахстанском прокате лента будет сопровождаться русскими субтитрами.
Место действия — Казахстан в суровые времена голода 1930-х годов. О сюжете создатели сообщают немного: это история «о могильщике Исатае, который оказывается перед самым трудным выбором в своей жизни». Фильм называют мрачнейшей казахстанской драмой.
Премьера в Казахстане запланирована на 1 декабря, прокат в России начнется, по предварительной информации, в декабре. Кроме российских актеров в фильме снялись Еркебулан Даиров, Ондасын Бесикбасов, Исбек Абилмажинов, Толганай Талгат.
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