«На работу — на велосипеде» — ежегодная акция, которая популяризирует экологически чистый городской транспорт и одновременно спортивный образ жизни. Принять участие в велопробеге может любой, кто умеет кататься на велосипеде, самокате и моноколесе. Задача — приехать утром на работу обычным маршрутом, но не на машине, не на трамвае и не на маршрутке, а на велосипеде.
Таким образом, горожане могут испытать на себе продуманность дорожной сети, качество покрытия и высоту бордюров, доступность велопарковок и в целом оценить комфорт европейского способа передвижения.
В Челябинске акция проходит третий год и собирает в среднем по 1500—2000 человек.
«К сожалению, изменения в велоинфраструктуре почти незаметны. Хотя мы знаем, что утверждена комплексная схема движения по Челябинску, куда включены велодорожки. Но когда именно их построят во всех районах города, сложно сказать»,— комментирует городской планировщик, архитектор международного архитектурного бюро MLA+ , один из организаторов акции Наталья Пирогова.
По словам Натальи, о росте популярности и запросе на велосипедный способ передвижения можно судить по росту продаж велосипедов, моноколес и самокатов в специализированных магазинах Челябинска: по оценкам владельцев, продажи выросли в два раза за последние десять лет.
В этом году участников акции поддержит Челябинский госуниверситет, призвавший всех студентов и сотрудников приезжать в пятницу на велосипеде, а также сеть магазинов «Ниагара», которая подарит каждому участникам по три бутыли воды (подробности — здесь).
Из полезных опций: все впечатления, замечания, ценные советы можно эмоционально сообщать в управление архитектуры администрации города: телеграм-бот @urban_bike_bot создан специально под тему велосипедной инфраструктуры. Бот работает, мы проверили.
«Это история, как с лыжами на балконе. Всего-то и надо: взять велосипед с балкона, вынести его из подъезда, сесть и поехать. Шаг со стороны горожан сделан, их потребность очевидна. И самый важный эффект этой акции: увидеть, что ты не один. Теперь нужен шаг со стороны города», — резюмирует Наталья Пирогова.
Акция «На работу — на велосипеде» продлится до вечера 22 мая.
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