Акция «На работу — на велосипеде» стартует в Челябинске 21 мая в девять утра

Суть проста: достать велосипед, выйти из дома и поехать по городу в час пик

«К сожалению, изменения в велоинфраструктуре почти незаметны. Хотя мы знаем, что утверждена комплексная схема движения по Челябинску, куда включены велодорожки. Но когда именно их построят во всех районах города, сложно сказать»,

— комментирует городской планировщик, архитектор международного архитектурного бюро MLA+ , один из организаторов акции Наталья Пирогова.

«Это история, как с лыжами на балконе. Всего-то и надо: взять велосипед с балкона, вынести его из подъезда, сесть и поехать. Шаг со стороны горожан сделан, их потребность очевидна. И самый важный эффект этой акции: увидеть, что ты не один. Теперь нужен шаг со стороны города»,

— резюмирует Наталья Пирогова.