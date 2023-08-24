Актрисы из Челябинской области сыграют в комедийном сериале «Первокурсницы»

Озерчанка — в главной роли, а челябинка — в эпизодах

На канале ТНТ стартует новый комедийный сериал «Первокурсницы». Две роли в нем играют актрисы из Челябинской области. Премьера намечена на 4 сентября.



Сериал рассказывает о двух 40-летних подругах Жанне и Насте, которые решают кардинально поменять жизнь: поступают на первый курс университета и заселяются в общежитие.

Роль Жанны исполняет Екатерина Стулова («Дальнобойщики», «Хиромант», «Жуки»). Она родилась в Озерске, там ходила в студию при местном театре драмы. До 2016 года играла в Московском театре им. Маяковского, а сейчас в основном играет роли в кино.





«В Озерске театр драмы и площадь Курчатова — самое теплое для меня место. В Челябинск мы с родителями периодически ездили погулять по главной пешеходной улице города, Кировке. Я вообще провинциальная особа», — рассказывает Екатерина.

Еще одну роль, эпизодическую, играет Ксения Красновская. Девушка выросла в Челябинске, четыре года жила в Екатеринбурге, а потом переехала в Орск, где играла в драмтеатре («Ревизор», «Мнимый рогоносец» и др.). Сейчас она живет в Москве и выступает в небольшом «ВНЕ… Театре» при Музее МХАТ.





Сериал выйдет на телеканале ТНТ 4 сентября. Его будут крутить в вечернем блоке с 21:00, 16+.