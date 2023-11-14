Актрису Валентину Качурину наградили медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Ее бенефис состоялся на сцене Молодежного театра

Народная артистка России Валентина Качурина отметила накануне свой юбилей, и 13 ноября на сцене Челябинского Молодежного театра состоялся ее бенефис. Ведущая актриса Челябинского Театра драмы имени Орлова сыграла главную роль в спектакле «Странная миссис Сэвидж». ремьера П состоялась в октябре 2022 года, и режиссер Николай Осминов говорил, что ставил спектакль исключительно под Качурину и никого другого в роли миллионерши Этель Сэвидж не представлял.Валентина Качурина служит в Театре драмы имени Орлова 50 лет, ею сыграно 70 ролей в спектаклях, составляющих основу репертуара: Дездемона в «Отелло», Шурка в «Егоре Булычеве», Зоя Пельц в «Зойкиной квартире», Наташа в «Фальшивой монете», Регана в «Короле Лире», Регина Гидденс в «Маленьких лисах», Маргарита Ивановна в «Самоубийце»...По случаю юбилея народная артистка России была удостоена медали «За заслуги перед Челябинской областью». Награду вручил губернатор Алексей Текслер.

«Специалисты говорят, что возраст артиста меряют не годами, а ролями. И у вас их много. Зрители очень любят вас, ценят вашу улыбку. Продолжайте радовать нас своими ролями»,— сказал Алексей Текслер.



В свою очередь Валентина Качурина отметила, что много ездит по городам России и отмечает, что Челябинск за последние годы выглядит лучше. А еще артистка поделилась, что тесно сотрудничает со школой № 121, которая отправляет большой объем помощи на фронт.

«Таких людей надо благодарить. Я патриот своей страны. Я люблю Россию»,— резюмировала артистка.

Валентину Качурину поздравили вице-губернатор Вадим Евдокимов, общественный деятель Ирина Текслер, министр культуры региона Алексей Бетехтин, коллеги и зрители.