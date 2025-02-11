Актриса спектакля «Я — метеорит» расскажет челябинцам о творчестве и своей карьере

Елена Мальцева‑Корзухина встретится со зрителями на малой сцене

В Челябинском Камерном театре проведут творческую встречу с актрисой Еленой Мальцевой-Корзухиной. На малой сцене артистка расскажет о творческой карьере и своих мечтах.

Как рассказали в театре, Камерному актриса отдала более 30 лет. В родном Каменске-Уральском Елена сначала училась на технолога, даже работала на заводе. Но случай привел ее в Челябинский институт культуры и Камерный театр. В репертуаре актрисы около 40 ролей, зрителям она знакома по спектаклям «Красавица из Линэна» и «Я — метеорит».

Со зрителями она поговорит о творческом пути, спортивных достижениях и своем отношении к отсутствию особых званий. К слову, Елена любит шутить: «Если у Аль Пачино нет звания, это не значит, что он плохой актер». Также зрителей ждут музыкальные сюрпризы, песни и стихи, а на память поклонникам актриса подпишет специальные открытки.

Встреча (16+) пройдет 11 февраля на втором этаже Камерного театра.