Актриса Камерного Алина Тягловская отмечает 50‑летний юбилей

Театр поздравляет одну из своих центральных артисток

Актриса Челябинского Камерного театра Алина Тягловская отмечает 50‑летний юбилей. Выпускница Екатеринбургского государственного театрального института, она работает в труппе с 1995 года и за почти 30‑летнюю творческую жизнь на сцене Камерного воплотила около 50 ролей, 13 из которых — в текущем репертуаре.

«Алина имеет широкий диапазон, она может сыграть и героиню, и необычную, несуразную женщину, острохарактерный персонаж. Она, с точки зрения поискового инстинкта, не потеряла интерес. Это очень важно, чтобы актер умел экспериментировать, умел от чего-то отказываться, даже обнуляться, когда нужно, чтобы начать с чистого листа», — говорит режиссер-постановщик Камерного театра Олег Хапов.

Лучшие работы Тягловской отличают глубина и психологическая точность раскрытия образа, стилистическая выверенность (Тоня в «Квадратуре круга», Галя в спектакле «На Пасху солнце танцует»). Если этого требует пьеса или замысел режиссера, Тягловская с успехом пользуется и яркой характерностью (Лошадь в «Очень простой истории»), в Felicit’e демонстрирует виртуозность внешнего и внутреннего перевоплощения.

«Мне нравится конструировать роль, когда начинаешь собирать пазлы: характер, образ, привычки, жесты, — и в этом есть определенный кайф сложить в результате какую-то тему, высказывание», — признается актриса.

Сегодня Алина Тягловская по-прежнему занимает в труппе Камерного одно из центральных мест, активно работая в спектаклях текущего репертуара — как взрослых, так и детских. Одна из недавних работ — Фаина в последней премьере театра «Я — метеорит». Сейчас актриса занята в экспериментальной постановке по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» (роль Бетси).