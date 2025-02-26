Актриса из Магнитогорска сыграет главную роль в сериале «Универ. Молодые»

Алина Воскресенская предстанет в образе студентки Полины

Одну из главных ролей в продолжении знаменитого сериала о студентах сыграет магнитогорская актриса Алина Воскресенская. В «Универ. Молодые» (16+) на ТНТ у нее будет роль первокурсницы Полины, сообщили в пресс-службе телеканала.

«Мне кажется, моя героиня Полина — это пример идеального студента. Мой персонаж — человек, который пытается сдать все экзамены и зачеты на отлично, при этом она успевает завести себе новых друзей, влюбиться, поработать на трех работах, попасть во всевозможные нелепые ситуации, с успехом из них выбраться, да еще и хорошо выглядеть! Когда я думаю, сколько же она спит по ночам, мне становится страшно», — рассказала о своей роли актриса.

Перезагрузка известной франшизы расскажет о группе студентов-зумеров, которые заселяются в знаменитое общежитие МВГУ. Их ждут горы проблем: учеба, отношения, поиск себя. И все это в мире социальных сетей, доставок и стендапа. Главные персонажи приехали в столицу из разных уголков страны, каждый из них решает проблемы по-своему. В проект вернутся и старые герои: Зуев, Кисель, Кузя, Вика Бобр.

Также креативным продюсером выступил челябинец Илья Полежайкин. По его словам, сериал «Универ» стал одной из самых популярных комедий на российском телевидении. И когда его главные герои «выпустились», пришло время рассказать историю о новых, молодых студентах.

Премьера состоится на телеканале ТНТ 10 марта.