Актриса Инга Оболдина получила медаль «За заслуги перед Челябинской областью»

Артистку поздравил губернатор Алексей Текслер

Заслуженную артистку России Ингу Оболдину наградили медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Наградил и поздравил актрису губернатор Алексей Текслер.

Также глава региона позвал Ингу Оболдину на открытие уникального музея «Белый дом» в Кыштыме, на родине актрисы. Напомним, южноуральская артистка закончила Челябинский институт культуры. Несмотря на плотный график работы, она регулярно бывает в родной области и поддерживает местные творческие проекты.

Российский зритель знает Ингу Оболдину по фильмам и сериалам «Балабол», «Жги!», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ласковый май», «Елки-2».