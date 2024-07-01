Актриса Челябинского театра драмы получила спецприз на фестивале Сергея Безрукова

Анастасию Аляеву отметили за роль в пьесе Федерико Гарсиа Лорки

Театр драмы имени Наума Орлова вернулся в Челябинск с гастролей в Москве. С 20 по 29 июня южноуральские артисты принимали участие в фестивале губернских театров «Фабрика Станиславского». Как рассказали в театре, по итогам конкурса Драма одержала победу в номинации «За синтез слова и пластики».

Спецпризом жюри удостоили Анастасию Аляеву, исполнившую роль Аделы в спектакле «Дом Бернарды Альбы». Актриса предстала на московской сцене незамужней дочерью трагичной и строгой женщины, запретившей своим детям даже думать о любви и замужестве на целых восемь лет — пока в доме объявлен траур.

Анастасия Аляева стала одной из четырех победителей актерских номинаций. Диплом лауреата артистке вручил художественный руководитель Московского губернского театра и фестиваля Сергей Безруков.