Народная артистка России Валентина Качурина сегодня, 9 ноября, отмечает свой юбилей. Ею сыграно 70 ролей в спектаклях, составляющих основу репертуара театра: Шурка в «Егоре Булычеве», Дездемона в «Отелло», Регана в «Короле Лире», Наташа в «Фальшивой монете», Регина Гидденс в «Маленьких лисах», Маргарита Ивановна в «Самоубийце», Зоя Пельц в «Зойкиной квартире» Булгакова...
Одна из последних работ — главная роль в спектакле «Странная миссис Сэвидж», премьера которого состоялась в октябре 2022 года. Режиссер Николай Осминов ставил специально на Качурину, никого другого не представляя в главной роли, кроме нее.
«Не хватит слов, чтобы рассказать про удивительный человеческий и творческий путь, про опыт и профессионализм. Валентина Васильевна передает это все через своих героинь. Красивых, страстных, добрых, чутких, статных, трогательных... Валентина Васильевна, в этот день мы хотим сказать спасибо за ВСЕ! За ваши наставления для молодежи, за вашу внимательность к коллегам, за ваше трепетное отношение к профессии...», — так администрация Челябинского театра драмы поздравила ведущую актрису.
Бенефис по случаю юбилея Валентины Качуриной состоится13 ноября в Молодежном театре. Актриса выйдет на сцену в роли миллионерши Этель Сэвидж.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города