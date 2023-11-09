Актриса Челябинского театра драмы Людмила Качурина отмечает юбилей

Она больше 50 лет служит в Челябинском театре драмы имени Орлова

«Не хватит слов, чтобы рассказать про удивительный человеческий и творческий путь, про опыт и профессионализм. Валентина Васильевна передает это все через своих героинь. Красивых, страстных, добрых, чутких, статных, трогательных... Валентина Васильевна, в этот день мы хотим сказать спасибо за ВСЕ! За ваши наставления для молодежи, за вашу внимательность к коллегам, за ваше трепетное отношение к профессии...»,

— так администрация Челябинского театра драмы поздравила ведущую актрису.