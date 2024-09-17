Актриса Арина Жарикова: «Театр кукол — это любовь и судьба!»

За 40 лет творческой деятельности актриса сыграла 6 тысяч (!) спектаклей

Сегодня, 17 сентября, актриса Челябинского театра кукол им. В. А. Вольховского Арина Жарикова отмечает юбилей творческой деятельности. За 40 лет, посвященных сцене, она сыграла 6 тысяч (!) спектаклей. Причем все — на подмостках своего единственного театра — Челябинского кукольного театра имени В. А. Вольховского.

— Арина Евгеньевна, почему театр кукол? Наследственность?

— Вся моя жизнь складывалась так, чтобы я оказалась на подмостках театра кукол. Это я сейчас уже знаю. А в детстве просто чувствовала, что мне надо научиться музыке, научиться танцам и петь. Это все в творческую копилку собиралось и позволило поступить в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на отделение театра кукол.





Из личного архива Арины Жариковой



Я родилась в семье актеров, которые работали в дагестанском театре кукол. Папа был актером и режиссером, мама играла на сцене, оба заслуженные артисты России. И я с детства напиталась духом кулис, духом театра. Мне очень нравилось помогать актерам на спектаклях, я сидела за ширмой, подавала им кукол. Самое любимое мое время. Потом немножко подросла, мне доверяли выходить на сцену со взрослыми актерами, выводить самого маленького цыпленка — такую куклу на тросточке.

— Что больше нравилось: выходить на сцену, помогать за ширмой?

— Спектакль в театре кукол — это такой четко отлаженный механизм. За кулисами темнота, а ты аккуратно ходишь по своей траектории, чтобы ни с кем не столкнуться, вовремя выводишь нужную куклу на сцену. Мне и сейчас нравится помогать двигаться этому огромному организму, который работает как часы. Это одно удовольствие. Самой выходить на сцену, играть спектакль — совсем иные ощущения.

— В чем счастье актера театра кукол?

— Мы создаем целый мир, в котором куклы оживают, двигаются, передают эмоции, становясь полноправными артистами — со своими характерами, историей. Мы стремимся к тому, чтобы зритель прочувствовал каждый поворот сюжета, откликнулся на наш посыл. Особое счастье, когда через куклу получается обмениваться импульсами с публикой.





Из личного архива Арины Жариковой

Артист этим вдохновляется. Никем другим я, наверное, не смогла бы быть. Только здесь, только в театре кукол, творится настоящее волшебство! Ну а мы, получается, работаем волшебниками. Куклы хранятся в ящиках, ты достаешь ее, приводишь в порядок, прическу ей поправляешь, контакт тактильный налаживается. Кукла не просто инструмент для работы, кукла — полноправный партнер.

— Вы с 1984 года в Челябинске, служите в одном театре. Многое за это время изменилось?

— Конечно! Первое время после учебы в Питере сложно было привыкать. Но со временем наш город так вырос и похорошел! В театре за эти годы тоже разное бывало. Тяжелые, как у всех, девяностые годы, когда зарплату могли сгущенкой выдать. Но выжили. Сейчас у нас шикарное здание после ремонта, много новых постановок, море работы. Главный режиссер Александр Борок помнит о каждом артисте, мы все плотно задействованы в текущем репертуаре, у каждого регулярно случаются премьерные спектакли.

— Почему поступали в питерский вуз?

— В то время только там можно было получить высшее образование по специальности «актер театра кукол». В мой год выпуска из школы в Ленинграде не было набора на актеров, планировали только режиссеров. Поэтому я год после школы проработала в театре Махачкалы. Многое у меня сразу получалось. Первой ролью стал Котенок в спектакле «Кошкин дом». Год в театре пролетел быстро, а потом поступала в институт. Папа не отпустил меня одну, поехал со мной, контролировал весь процесс. Сразу предупредил: «Не поступишь — пойдешь на завод работать!» Я приуныла немного, задумалась даже, какой из заводов выбрать. Но все обошлось.

— Кто еще оказал важное влияние на ваш творческий путь?

— Можно сказать, что у меня было три папы, так я их называю. Родной мой папа, мой педагог в институте — Леонид Александрович Головко и режиссер Валерий Аркадьевич Вольховский. Каждый из них — ориентир в моей судьбе, образец для подражания.

— А как выбирали театр?

— Решила к родителям не возвращаться, пересмотрела много вариантов. На тот момент лучшими считались эстонский театр кукол, челябинский и магнитогорский. Таллинский театр не подошел сразу — большая часть спектаклей там шла на эстонском языке. Поэтому отправила я письма в Челябинск и Магнитогорск. По стечению обстоятельств одно письмо затерялось и дошло только одно — в Челябинск. И меня пригласили в труппу театра.

Сорок лет назад я приехала сюда и больше никогда не задумывалась о смене места работы.

— Получается, распорядилась судьба?

— В полной мере. В Челябинске я сразу же попала в спектакль «Аистенок и Пугало». Мы с Александром Бороком на пару играли в этой постановке. Мне досталось сразу несколько ролей: я играю и Аистенка, и Лису, и Воробья, и Ветер. В зависимости от характера каждого персонажа меняется голосовая палитра. Вольховский очень подробно с нами прорабатывал весь спектакль, месяц мы плотно работали. Валерий Аркадьевич всегда доступным языком объяснял, что требуется от актера. Главной задачей становилось осознание всех пожеланий. Актер проникал во все чувства, которые проживает персонаж, оживлял куклу.

— Аистенок стал вашей визитной карточкой?

— Спектакль идет до сих пор. Мы много его играли, объездили всю Челябинскую область с ним, показывали на фестивалях и конкурсах. У меня премия за лучшую роль в этом спектакле, режиссер Валерий Вольховский получил Госпремию. Потом Валерий Аркадьевич уехал в другой город, некоторые артисты поехали за ним, а я осталась в Челябинске.

— Какие значимые роли случились после?

— Необыкновенная постановка Александра Борока и Сергея Плотова «История любви». Музыкальный спектакль в жанре городского романса, в котором 36 песен! И сольное пение было, но в основном пятиголосье. Спектакль очень полюбился и зрителям, и артистам, стал явлением в театральной жизни страны. Ездили с ним на многие фестивали, а в 1998 году получили Гран-при Международного фестиваля театров кукол в Екатеринбурге. Постановку неоднократно показывали на телеканале «Культура».

— С разными режиссерами довелось поработать?

— Да, и каждый из них — это как новый университет. Учишься у каждого, какие-то краски новые находишь, методы. Одно время работал у нас режиссером Михаил Хусид. «Что было после спасения» — его постановка. Невероятный опыт драматической актрисы удалось получить в этом спектакле. Знаменитый Рейн Агур поставил в Челябинске для детей «Спящую красавицу». Он как педагог и как человек очень любил своих актеров. И этой любовью просто окрылял, давал силы творить. Бесценна практика работы с великими мастерами.

— Арина Евгеньевна, а есть любимые спектакли сейчас?

— У нас в театре много прекрасных спектаклей, которые ставит наш главный режиссер Александр Борок. «Удивительное путешествие кролика Эдварда», например. Мой любимейший спектакль. Трогательная история, я рыдала, когда читала эту историю. И на каждом спектакле до сих пор ком к горлу подкатывает, настолько волнующие моменты. Совсем недавно вышла премьера «Сказки кота Мурлыки», еще раньше случились «Неправильные сказки», «Мышь Гликерия», «Детский альбом». Люблю все наши постановки! Люблю наш театр, который за эти годы стал настоящей семьей, где тебя всегда выслушают и помогут.

— Каким спектаклем отметите 40-летие на сцене?

— Юбилейным, самым знаковым! «Аистенок и Пугало» у нас намечен на 20 и 21 сентября. С ним у меня связан удивительный случай. На одном из фестивалей в начале 2000-х годов ко мне подошел высокий парень, опустился на одно колено, взял за руку и сказал: «Спасибо вам большое за Аистенка! Когда я увидел этот спектакль, решил, что буду только актером театра кукол!» Вот такая магия, вот так театр меняет судьбы людей! Важно научить детей сочувствовать, сопереживать, а кому-то помочь на сложном жизненном пути. Для меня это очень важно.

Беседовала Людмила Ковалева