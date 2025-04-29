Актеры покажут театральные номера на улицах Челябинска

Короткие истории будут посвящены жизни тыла в годы Великой Отечественной

В челябинский Арт-сквер 10 мая выйдут актеры и сыграют несколько театральных эскизов о войне. В течение всего дня покажут четыре номера, главной темой которых станет жизнь людей в тылу. Об этом сообщили в Молодежном театре.

Начнутся показы в 11 часов с эскиза от ЧГИКа «Дирижер шестого разряда». Второе выступление запланировано на 13:30. Это будет история «Опять кто-то умер» в исполнении театра «Вымысел» Верхнего Уфалея. Затем, в 16 часов, программу продолжит эскиз «Я тебя слышу» от театра «Манекен», а в 18:30 закроет презентацию номер «Бабушка Рита была молода», его сыграют артисты Камерного театра.

Все истории собирались во время режиссерско-драматургической лаборатории «Тыловая история», которую запустил Молодежный театр. Жители Челябинской области присылали истории своих родных, которые затем перерабатывали драматурги и постановщики.

«Наша цель — показать, как в условиях военного времени стремительно развивалась южноуральская тяжелая промышленность, а также как жили и трудились наши земляки», — делятся в театре.

После премьерного показа эскизов зрители смогут обсудить истории с театральным критиком Екатериной Морозовой и студентами театроведческого факультета ГИТИСа.

Возрастное ограничение 12+.