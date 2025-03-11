Актеры научат челябинцев читать книги вслух

А заодно развить ораторские способности, умение правильно интонировать

В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова к Всемирному дню чтения проведут читки произведений о домашних животных. Как говорят в театре, это станет настоящим фитнесом для мозга.

В субботу, 15 марта, актеры Екатерина Зенцова, Полина Петрова, Данил Матвеев и Дарья Сысоева научат челябинцев лучше понимать произведения, правильно интонировать и акцентировать внимание на ключевых моментах.

«Артисты станут настоящими тренерами на этом мероприятии благодаря своим навыкам выразительной речи и мастерству интерпретации текстов. Они умеют создавать живую атмосферу, наполняя каждое слово эмоциональным содержанием и передавая характеры персонажей», — отметили в драмтеатре.

Зрителям рекомендуют заранее погрузиться в мир литературы и вспомнить произведения «Белый Бим Черное ухо», «Кот в сапогах», «Каштанка», «Котенок по имени Гав» и «Невероятные истории о любимых питомцах». На самом мероприятии будут читать другие книги, список пока держат в секрете. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте театра.

Возрастное ограничение 12+.