Актеры челябинской Оперы вспоминают роли к открытию нового сезона на сцене

Журналист Первого областного принес блиц-интервью из гримерки солистки Кристины Семеновой

Неумолимо приближается начало учебного года. Мы решили узнать, как готовятся к началу нового учебного года (сезона) артисты театра, и отправились в Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки.

В театральной гримерке мы застали солистку оперы Кристину Семенову и немного с ней пообщались.





— Кристина, вы начинаете в театре второй сезон. Какие ощущения? Похоже ли начало театрального сезона на старт учебного года?

— Честно говоря, я чувствовала себя как первоклассник в прошлом году, когда впервые перешагнула порог нашего театра. Я приехала в Челябинск из соседнего Екатеринбурга, и все кругом для меня было таким новым и необычным. Совсем как в первом классе: попадаешь в незнакомую обстановку, знакомишься с коллегами, с руководством. Ощущения похожи на чувства юного школьника.

— Челябинск понравился?

— Город красивый, и меня очень тепло встретил. В нашем театре молодой коллектив, все друг друга поддерживают, помогают. Театр просто чудесный. Когда я впервые увидела здание театра, возникло ощущение, что я нахожусь где-то в столице.





— Вы с первых же дней в театре приступили к репетициям в мюзикле «Алые паруса». Какие впечатления?

— Да, я очень счастлива: первый сезон в театре и сразу главная роль. Ассоль — моя премьера на челябинской сцене. Мюзикл для меня, академической оперной певицы, стал невероятным событием. Передо мной открылся новый музыкальный мир. Это другие эмоции, другие краски, совсем иная актерская работа.

— Что еще осуществилось в дебютном сезоне?

— Моей первой большой партией на сцене стала Людмила из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Это грандиозное событие в моей судьбе. И еще я влилась в актерский ансамбль мюзикла В. Баскина «Алиса в стране чудес».





— Как солист оперы готовится к сезону?



— Оперный певец в чем-то похож на ученика школы. Мы выходим из отпуска, и нам дается несколько недель на восстановление формы. Активно распеваемся, вспоминаем спектакли, проходим мизансцены. Кто-то ходит в тренажерный зал, кто-то выбирает другой спорт. Главная задача — правильно восстановиться и распределить силы, чтобы хватило на весь сезон.

— Что помогает справляться с нагрузками?

— Конечно, общение с коллегами. Наш коллектив чем-то похож на большую дружную семью. И очень вдохновляют отзывы зрителей. Люди много нам пишут, делятся впечатлениями о спектаклях. Для артиста необходима обратная связь, важно слышать мнение зрителя.

Текст: Людмила Ковалева