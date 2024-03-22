Актеры челябинских театров сыграют спектакль в старинной усадьбе

Постановка расскажет о жизни мецената XIX века

Накануне Всемирного дня театра, 25 марта, покажут спектакль «Ключи прошлого», посвященный челябинскому предпринимателю XIX века Владимиру Покровскому. Местом проведения стал его бывший особняк. В спектакле, основанном на мемуарах челябинцев, примут участие актеры сразу нескольких театров города, рассказали в пресс-службе правительства области.

Постановку решили перенести с театральных подмостков в дореволюционный особняк, когда-то принадлежавший самому меценату Покровскому. В центре города, по адресу Труда, 100, сегодня располагается экспозиция Исторического музея Южного Урала, но раньше в доме кипела жизнь — шли балы и приемы богатейших челябинцев, решались важнейшие для города предпринимательские вопросы, в доме у почетного горожанина царила атмосфера роскоши и достатка. И на один вечер артисты повернут время вспять, чтобы представить зрителям Челябинск XIX века.

«Зрители нашего спектакля окажутся во времени, когда в Челябинске отмечали юбилей Владимира Корнильевича Покровского. Мы долго искали название для постановки. Сложность состояла в том, чтобы объединить и личность Покровского, и Дом Общественного собрания, и мысль о том, что время беспощадно ко всему, но не властно над добром, которое мы творим на протяжении своей жизни», — рассказал режиссер спектакля Олег Иванов.

Увидеть зрелищную постановку с музыкальными номерами, фокусниками, цыганским хором, мистикой и философией можно будет 25 марта.